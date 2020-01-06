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Beşiktaş kondisyon ve dayanıklılık çalıştı

Beşiktaş, devre arası çalışmalarına şiddetli yağış nedeniyle kamp yaptığı otelin spor salonunda devam etti.

06.01.2020 13:19 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:26
Beşiktaş kondisyon ve dayanıklılık çalıştı

, devre arası çalışmalarına şiddetli yağış nedeniyle kamp yaptığı otelin salonunda devam etti.


Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarını 'te sürdürüyor. Bu Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman; kuvvet, kondisyon ve dayanıklılık çalışmasıydı. İdman, 2 grup halinde salonda yapılan ısınma çalışması sonrası, bisiklet ve istasyonlardan oluşan parkurda yapıldı. Futbolcular, değişmeli olarak denge, kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaparak antrenmanı tamamladı.


Siyah-beyazlılar, Antalya kampındaki devre arası çalışmalarına, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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