Beşiktaş, kondisyon çalıştı
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Beşiktaş, kondisyon çalıştı

Beşiktaş, kondisyon çalıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar ve yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 10.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Beşiktaş, kondisyon çalıştı
Beşiktaş, kondisyon çalıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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