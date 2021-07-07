Beşiktaş kondisyon çalıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş kondisyon çalıştı

Beşiktaş kondisyon çalıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı salon çalışmasıyla devam etti.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı salon çalışmasıyla devam etti.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, denge, kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı. Antrenman, iki grup halinde salonda yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. İstasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak yapılan denge, kuvvet ve dayanıklılık testleri ile antrenman sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

-İHA-

Beşiktaş kondisyon çalıştı
Beşiktaş kondisyon çalıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eski Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'ın paylaşımı Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı
Eski Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'ın paylaşımı Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı
Aboubakar vakası iki! Yeni sözleşme teklifi yapılan Larin'in verdiği yanıt şaşkına çevirdi
Aboubakar vakası iki! Yeni sözleşme teklifi yapılan Larin'in verdiği yanıt şaşkına çevirdi
Beşiktaş, Fenerbahçe'yi oyuncusuyla gizli görüşme yapmakla suçladı
Beşiktaş, Fenerbahçe'yi oyuncusuyla gizli görüşme yapmakla suçladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ebru Gündeş Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beşiktaş kondisyon çalıştı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 15:13:25. #1.15#

title