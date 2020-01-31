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Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng'i kadrosuna kattı

Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin-Prince Boateng'i kadrosuna kattı.

31.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:51
Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng'i kadrosuna kattı

, Ganalı futbolcu Kevin-Prince Boateng'i kadrosuna kattı.


Transferde bitime dakikalar kala Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin-Prince Boateng'i renklerine kattı. 'a gelmek üzere yola çıkan Boateng, sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak.


Siyah-beyazlı kulüp, orta saha mevkisinde oynayan 32 yaşındaki oyuncuyu Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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