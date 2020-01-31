Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng'i kadrosuna kattı
Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin-Prince Boateng'i kadrosuna kattı.
Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin-Prince Boateng'i kadrosuna kattı.
Transferde bitime dakikalar kala Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin-Prince Boateng'i renklerine kattı. İstanbul'a gelmek üzere yola çıkan Boateng, sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak.
Siyah-beyazlı kulüp, orta saha mevkisinde oynayan 32 yaşındaki oyuncuyu Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. - İSTANBUL