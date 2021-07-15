Beşiktaş, Kenan Karaman'ı kadrosuna kattı
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Beşiktaş, Kenan Karaman'ı kadrosuna kattı

Beşiktaş, Kenan Karaman'ı kadrosuna kattı
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübü, milli futbolcu Kenan Karaman'ı transfer ettiğini duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, milli futbolcu Kenan Karaman'ı transfer ettiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında milli futbolcu Kenan Karaman ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kenan Karaman'a hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Siyah-beyazlı kulüp ayrıca sosyal medyadan "Memleketten haber var" etiketiyle bir video yayımladı. Daha önce Beşiktaş forması giyen gurbetçi oyuncuların yer aldığı videoda Kenan, "Merhaba Beşiktaş, şimdi tarihe geçme sırası bende." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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