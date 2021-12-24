Beşiktaş kazılarında yeni keşif: 5 bin 500 yıllık yaprak bulundu

KALKOLİTİK DÖNEM

Polat, kazı çalışmalarındaki kalkolitik döneme ilişkin bulgular konusunda ise, "İki tabaka halinde daha erken yani ilk tunç çağından daha erken iki tabakamız var. Burada da genişleme çalışmalarına başladık. Alttaki tabakanın genele yayıldığını gördük. Burada da kalkolitik dönem malzemeleri gelmeye devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.