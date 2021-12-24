Beşiktaş kazılarında yeni keşif: 5 bin 500 yıllık yaprak bulundu

anlattı. Polat, "Bugün itibariyle Beşiktaş kazı alanında biz 45 adet kurgana ulaştık. Bunların içinde ve dışında yaklaşık 124 mezar ortaya çıkardık.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - anlattı. Polat, "Bugün itibariyle Beşiktaş kazı alanında biz 45 adet kurgana ulaştık. Bunların içinde ve dışında yaklaşık 124 mezar ortaya çıkardık. Yapraklarda bu 124 mezarın birinin içerisinde bulundu. Bu da kramasyon yani yakılarak gömülmüş bir bireye ait mezar. Kemiklerin hemen yanında bir çukurun içerisinde ağaç yaprakları ortaya çıkardık. Yeni bir buluntu olduğu için sayısı belli değil. Zaten üst üste konulmuş yapraklar ama daha analizleri yapılmadı. İlk izlenimimiz yani kendi gözlemimiz bunların bir çınar ağacına ya da çınargillerden bir ağaç ağaca ait olabileceğini düşündürmekte. Mezarın içerisine konulma şekli bir ritüeli düşündürüyor bize yani dini bir ritüel olabilir. Mezarların içerisine konulan diğer pişmiş toprak kaplar olsun ya da diğer objeler öteki dünya inancıyla alakalı. Bununla ilişkili olabilir, o dönem için kutsallığı olan bir ağaç olabilir. Kurganlarımızın hepsi milattan önce 3500-3000 yılları arasında bu da milattan önce 3500-3300 yıllarına tarihlendirilebilir" dedi.
KALKOLİTİK DÖNEM
Polat, kazı çalışmalarındaki kalkolitik döneme ilişkin bulgular konusunda ise, "İki tabaka halinde daha erken yani ilk tunç çağından daha erken iki tabakamız var. Burada da genişleme çalışmalarına başladık. Alttaki tabakanın genele yayıldığını gördük. Burada da kalkolitik dönem malzemeleri gelmeye devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.
- İstanbul
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.