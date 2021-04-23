Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda ilk bölümde pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapan siyah-beyazlılar, sonraki bölümde taktik uygulamalar üzerinde durdu.

Bu arada Sergen Yalçın, teknik ekip ve futbolcular, antrenman öncesinde Türk bayrağı etrafında bir araya gelerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Antrenman çift kale taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

Yılmaz Vural'dan kıyım! Erzurumspor'da 3 oyuncunun sözleşmesi feshedildi
Yılmaz Vural'dan kıyım! Erzurumspor'da 3 oyuncunun sözleşmesi feshedildi
Medipol Başakşehir'den ligde kalma yolunda kritik galibiyet
Medipol Başakşehir'den ligde kalma yolunda kritik galibiyet
Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'ı disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bıraktı
Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'ı disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bıraktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Ersin Tatar Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Hande Erçel Serdar Ortaç Yılmaz Erdoğan Caner Cindoruk
Spor Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 19:57:45. #1.16#

title