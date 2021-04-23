Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda ilk bölümde pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapan siyah-beyazlılar, sonraki bölümde taktik uygulamalar üzerinde durdu.

Bu arada Sergen Yalçın, teknik ekip ve futbolcular, antrenman öncesinde Türk bayrağı etrafında bir araya gelerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Antrenman çift kale taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan