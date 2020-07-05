Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
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Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
05.07.2020 13:07 | Son Güncelleme: 05.07.2020 13:21

Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlılar saat 16.00'da özel uçakla Kayseri'ye hareket edecek.

Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarını tamamladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Daha sonra taktik idmana geçen siyah-beyazlılar, idmanı yut çalışmasıyla tamamladı. Bu sabah yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Kayseri'ye hareket edecek.

(İHA)

Kaynak: İHA

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