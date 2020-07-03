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Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 30. haftasında 6 Temmuz Pazartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti
03.07.2020 20:19 | Son Güncelleme: 03.07.2020 21:37

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 30. haftasında 6 Temmuz Pazartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların pas ile dar alanda oyun kontrol çalışması yaptığı idman, taktik ve şut antrenmanıyla sona erdi.

Beşiktaş, yarın gerçekleştirilecek antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

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