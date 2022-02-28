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Beşiktaş, Kayserispor maçına hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Beşiktaş, Kayserispor maçına hazırlanıyor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı çalışmayla devam etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı çalışmayla devam etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile karşılacak olan Beşiktaş, hazırlıklarına bu sabah yaptığı çalışma ile devam etti. Basına kapalı idman, 1.5 saat sürdü. Uzun bir aranın ardından takımla çalışmaya başlayan Georges Nkoudou'yu takım arkadaşları alkışlarla karşıladı.

Teknik Direktör Önder Karaveli yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışması ile taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın saat 18.00'de gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

(İHA)

Beşiktaş, Kayserispor maçına hazırlanıyor

Beşiktaş, Kayserispor maçına hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Türkiye Kupası, Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Güncel, Haberler

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