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Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır

AA, Emre Doğan - Spor
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Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanda, taktik organizasyonlar üzerinde duruldu. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Yukatel Kayserispor müsabakası, saat 20.30'da başlayacak.

AA / Emre Doğan - Spor

Önder Karaveli, Türkiye Kupası, Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Haberler

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