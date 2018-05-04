Beşiktaş - Kayserispor Maçı Pazartesi Gününe Ertelendi
Türkiye Futbol Federasyonu, Pazar günü oynanması planlanan Beşiktaş - Kayserispor maçını Pazartesi gününe aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş ile Kayserispor arasında Pazar günü saat 16.00'da oynanması planlanan maçın, Pazartesi günü saat 20.00'ye alındığını ilan etti.
TFF'nin web sitesinde yer alan değişikliğin ardından Pazartesi günü aynı saatte iki maç birden oynanacak.
KAYSERİSPOR "UÇAKTA YER YOK" DEMİŞTİ
Öte yandan Kayserispor, maçın Pazartesi gününe alınması halinde uçaklarda yer olmadığı için maçı oynayamayabileceklerini duyurmuştu.
TFF daha önceden kupada finale kalamayan takımın maçını Pazartesi gününe alacağını bildirmişti.
YORUMLAR (8)
-
İŞTE TFF BU TAM BİR AÇIKLAMA. BEŞİKTAŞIN ÜSTÜNE OYNANIYOR İSTEDİKLERİ TÜM KURALLAR UYGULANIYOR. AYNI ŞARTLARDA TRABZON-FENER MAÇI 3-0 VERDİN. BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI 3-0 VERDİN. CANER KÜFÜR VAR 6 MAÇ-EMRE KÜFÜR VAR EEE OLABİLİR. QUAREZMA 5 MAÇ ASIL SIKINTILI JOSEF EEE OLABİLİR. YAHU BUNLAR KAFASINA GÖRE Mİ ALIYOR KARARI YOOOOOOK KUMPAS KUMPAS DİYE BAĞIRANLARA DESTEK VEREN DEVLET ELİ Mİ ACABA YOKSA FETÖÖ OLABİLİR. YAZIK ÇOK YAZIK.Cevap Yaz 2 1 Yayından KaldırSÜLEYMAN: Kesınlıkle Kardesım stadı alamayınca napıyorlar BESIKTASIN ustune yuruyorlar yazık TFFye kımse dur da dıyemıyor ATİBA cizgiye bastı dıye kırmız kart yedı unutmadık !!!!Yayından Kaldır
-
TİNERTAŞ kayseri maçınada çıkmasın nasılsa alıştılar.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
-
o değilde bu doların haali ne olacak biz vatandaşa hep bi gazık çıkıyorCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
ucakta yer yoksa 1 gun once çık otobusle gel lardesim.Yok otel paramda yok diyosan zati superligde ne isin var senin :)Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır