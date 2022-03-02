Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Kayserispor maçı şifresiz mi?
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Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) çeyrek final maçı, Beşiktaş - Kayserispor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Beşiktaş - Kayserispor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi ve maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman?
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) maçı heyecanla beklenen müsabakada Beşiktaş - Kayserispor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Beşiktaş - Kayserispor maçı şifresiz mi? Beşiktaş - Kayserispor maçı hakemi kim? Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırılıyor. Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Kayserispor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) maçı, A Spor kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.
A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Beşiktaş-Kayserispor Maçı, 02 Mart Çarşamba günü oynanacak.
Beşiktaş-Kayserispor Maçı, saat 20:30 başlayacak.
Beşiktaş ve Kayserispor, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) Çeyrek Final maçı, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.