Beşiktaş - Kayserispor maçı muhtemel 11'ler kimler?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde kötü giden Beşiktaş, Sergen Yalçın ile yollarını ayırdı. Sergen Yalçın'ın ardından teknik direktörlüğe kimin geleceği merak konusu oldu. Bu haberler le gündemi yoğun olan Beşiktaş, Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de mücadele sürdüren Kayserispor, Beşiktaş'ı yenmenin planlarını yapıyor. Peki Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? maç ile ilgili detaylar haberimizde.

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI MUTEMEL 11'LER KİMLER?

Beşiktaş : Ersin, Rosier, Vida, Serdar, Rıdvan, Atiba, Ghezzal, Can, Pjanic, Larin, Batshuayi

Kayserispor : Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Carole, Attamah, Campanharo, Emrah, Kemen, Thiam, İlhan

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Kayserispor maçı 12 Aralık Pazar günü oynanacak. Karşılaşma Vodafone Park Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Kayserispor maçı 12 Aralık Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadele Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Beşiktaş - Kayserispor maçını hakem Ali Şansalan yönetecek.Şansalan'ın yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ile Samet Çavuş yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Volkan Bayarslan görev alacak.

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