Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri'nde TU-19 Akademi Takımı'nın Teknik Sorumlusu Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan taktik maçıyla sona erdi.

Öte yandan antrenmanı Asbaşkan Emre Kocadağ ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı da izledi.

Beşiktaş, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.

(İHA)

Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldı

 Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş açıklaması!

Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş açıklaması!

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title