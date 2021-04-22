Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında 24 Nisan Cumartesi günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında 24 Nisan Cumartesi günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Demir Grup Sivasspor maçında oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda top kontrolü çalışmaları yaptığı aktarıldı. İdmanın yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar