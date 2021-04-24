Beşiktaş - Kayserispor maçı canlı izle! Beşiktaş - Kayserispor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Kayserispor maçı hangi kanalda?
Beşiktaş - Kayserispor maçı canlı izle! Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Vodafone Park, İstanbul'da oynanacak. Peki, Beşiktaş - Kayserispor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Kayserispor maçı hangi kanalda?
Beşiktaş - Kayserispor maçı canlı izle! Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki Spor Toto Süper LigMaçı Vodafone Park, İstanbul'da oynanacak. Peki, Beşiktaş - Kayserispor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Kayserispor maçı hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ -KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Beşiktaş-Kayserispor Maçı 24 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Beşiktaş-Kayserispor Maçı 20:30'de başlayacak.
BEŞİKTAŞ -KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir. Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.