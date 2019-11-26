Beşiktaş, Kayserispor maçı biletlerini satışa çıkarıyor

26.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:33

Süper Lig'in 13. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın biletlerini yarın saat 11.00'de satışa çıkaracak.



Süper Lig'in 13. haftasında taraftarı önünde Kayserispor'la karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın biletlerini yarın saat 11.00 itibariyle satışa sunacak. 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak olan mücadelenin bilet fiyatları da belli oldu. Siyah-beyazlı kulübün belirlediği fiyatlar şu şekilde:



1. Kategori: 265TL



2. Kategori: 250TL



3. Kategori: 225TL



4. Kategori: 215TL



5. Kategori: 180TL



6. Kategori: 165TL



7. Kategori: 110TL



8. Kategori: 100TL



VIP: 750TL



1903 A-E: 750TL



1903 B-D: 825TL



1903 C: 875TL - İSTANBUL

Kaynak: İHA