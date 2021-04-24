Beşiktaş - Kayseri maçı canlı anlatım! Beşiktaş - Kayseri maçı golleri, özeti!
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Beşiktaş - Kayseri maçı canlı anlatım! Beşiktaş - Kayseri maçı golleri, özeti!

Beşiktaş - Kayseri maçı canlı anlatım! Beşiktaş - Kayseri maçı golleri, özeti!
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Süper Lig'de son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 3'e düşen Beşiktaş, 37. hafta maçında düşme potasında bulunan Kayserispor ile karşılaşıyor. Beşiktaş - Kayseri maçı canlı anlatım! Beşiktaş - Kayseri maçı golleri, özeti!

Süper Lig'de son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 3'e düşen Beşiktaş, 37. hafta maçında düşme potasında bulunan Kayserispor ile karşılaşıyor. Beşiktaş - Kayseri maçı canlı anlatım! Beşiktaş - Kayseri maçı golleri, özeti!

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİ

13'N'Koudou, bu sezon Süper Lig'deki 5. golünü attı.

12'GOL Ljajic'in pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan N'Koudou uzak köşeye yerden düzgün bir vuruş yaptı ve topu filelere gönderdi.

5'Henrique bu sezon Süper Lig'deki 7. golünü attı.5'GOL Sol kanattan yapılan ortada Henrique, gelişine şık bir vuruş yaptı ve topu köşeden ağlara gönderdi.

4'Ghezzal, bu sezon Süper Lig'de 4. kez GOL sevinci yaşadı.

3'GOL Penaltı atışını Ghezzal kullandı ve kaleciyi ters köşeye yatırarak topu ağlara gönderdi.1'PENALTI! Adem Ljajic rakibiyle girdiği ikili mücadelede ceza sahasında yerde kaldı ve maçın hakemi Cüneyt Çakır beyaz noktayı gösterdi.M.Ö.

Karşılaşmanın ilk düdüğü ve maç başladı.

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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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