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Beşiktaş, Kayseri deplasmanında galibiyet arıyor

Kazanan kadronun değişmesi beklenmiyorBurak ve Diaby formunu yükselttiBoyd,Umut ve Ljajic Kayseri'de yokSarı kart sınırında 7 futbolcuAli DANAŞ - Son iki maçını farklı kazanan Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor deplasmanında galibiyet arıyor.

Beşiktaş, Kayseri deplasmanında galibiyet arıyor
05.07.2020 10:53 | Son Güncelleme: 05.07.2020 10:53

Kazanan kadronun değişmesi beklenmiyor

Burak ve Diaby formunu yükseltti

Boyd,Umut ve Ljajic Kayseri'de yok

Sarı kart sınırında 7 futbolcu

Ali DANAŞ -

Son iki maçını farklı kazanan Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor deplasmanında galibiyet arıyor.

Yarın akşam Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21: 00'de başlayacak ve Arda Kardeşler tarafından yönetilecek.

Mücadele her iki takım açısından çok büyük önem taşıyor. Galatasaray ve Sivasspor'un puan kayıplarıyla ilk üç için umutlanan Beşiktaş, Kayseri'den de 3 puanla dönerek iddiasını sürdürmek amacında. Düşme hattının içinde yer alan Kayserispor'un ise kazanmaktan ve umudunu önümüzdeki haftalara taşımaktan başka çaresi yok. Kayserispor da tıpkı Beşiktaş gibi Covid-19 arasından sonra çıktığı ilk maçta mağlup oldu ve ardından iki karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Zorlu maç öncesinde Beşiktaş 50 puanla 5'inci sırada yer alırken, Kayserispor 28 puanla 16'ncı sırada bulunuyor.KAZANAN KADRONUN DEĞİŞMESİ BEKLENMİYORTeknik direktör Sergen Yalçın'ın Kayserispor karşısına geçen hafta kazanan onbirle çıkması bekleniyor.Kaleyi yine Ersin Destanoğlu'na teslim edecek olan Sergen Yalçın, defans dörtlüsünde Gökhan Gönül-Vida-Ruiz-Rıdvan Yalçın'a görev verecek. Orta sahayı Elneny ve Atiba ile emniyete alacak olan tecrübeli teknik adamın hücum hattındaki gücü Lens, Diaby ve N'Koudou olacak. Sergen Yalçın'ın gol silahı ise Burak Yılmaz.BURAK VE DİABY FORMUNU YÜKSELTTİTeknik direktör Sergen Yalçın, Kayserispor maçında son iki haftanın formda oyuncuları Burak ve Diaby'e güveniyor.Milli golcü Burak Yılmaz 5-1 kazanılan Denizlispor ve 3-0 kazanılan Konyaspor maçında 1'er gol ve 2'şer asist olmak üzere 2 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi ve atılan 8 golün 6'sına doğrudan katkı yaptı.Önceki haftalarda eleştiri oklarının hedefinde olan Diaby ise Denizlispor maçından sonra Konyaspor maçında da gol atarak 24 maçta attığı gol sayısına iki maçta ulaştı.Teknik direktör Sergen Yalçın'ın güvendiği futbolculardan öne çıkan diğer isimler son iki maçta gol atan N'Koudou ve Lens.BOYD, UMUT VE LJAJİC KAYSERİ'DE YOKBeşiktaş, Kayseri'ye 3 oyuncusundan yoksun gidecek.Geçen hafta Konyaspor maçında 4'üncü sarı kartı görerek cezalı duruma düşen Tyler Boyd ile tedavileri devam eden Umut ve Ljajic, Kayseri deplasmanında takımda yer alamayacak. Sakatlık sebebiyle sezonu kapatan ve bireysel antrenör eşliğinde sadece koşu yapan Douglas da kadroya alınmayacak bir diğer oyuncu olacak.SARI KART SINIRINDA 7 FUTBOLCUSiyah beyazlılarda Kayserispor maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor.

Atiba, Lens, Elneny, N'Koudou, Caner, Vida ve Umut Nayir 3 sarı kartla ceza sınırında. Bu futbolculardan Umut Nayır tedavisi sebebiyle maç kafilesine dahil edilmeyeceği için Kayseri deplasmanında 6 futbolcu ceza sınırında olacak ve maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki maç olan Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.


Kaynak: DHA

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