Beşiktaş Kaymakamlığından Bebek sahilindeki kişilere ilişkin açıklama Açıklaması

Beşiktaş Kaymakamlığı, Bebek sahilinde sokağa çıkma kısıtlamasının ihlal edildiği yönündeki haberlere konu olan şahısların, turist ve kısıtlamalardan muaf kişiler olduğunu bildirdi.

Beşiktaş Kaymakamlığı, Bebek sahilinde sokağa çıkma kısıtlamasının ihlal edildiği yönündeki haberlere konu olan şahısların, turist ve kısıtlamalardan muaf kişiler olduğunu bildirdi.

Beşiktaş Kaymakamlığının Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Bazı basın organlarında çıkan haberleri konu alan paylaşımda, "Basında çıkan haberler doğrultusunda yapılan incelemelerde ilgili şahısların turist ve kısıtlamalardan muaf kişiler oldukları tespit edilmiş olup, emniyet birimlerimizce konunun takibi hassasiyetle yapılmaktadır. Kısıtlamalara uymayan kişilere gerekli idari/adli işlemler uygulanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu