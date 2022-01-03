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Beşiktaş Katar'da

Beşiktaş Katar'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Süper Kupa finalinde Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş Katar'a geldi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Süper Kupa finalinde Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş Katar'a geldi.

Beşiktaş, Süper Kupa finalinde, 5 Ocak Çarşamba günü saat 20.45'de Katar Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda Antalyaspor ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlı kafile, Turkcell Süper Kupa finali için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla hareket ettiği Katar'ın başkenti Doha'ya dört saatlik yolculuk sonunda ulaştı. Asbaşkan Emre Kocadağ, Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı da kafilede yer aldı.

U19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Antalyaspor maçı kadrosuna şu 21 futbolcuyu dahil etti:

"Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Michy Batshuayi, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Emirhan İlkhan, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş, Umut Meraş, Alex Teixeira."

(İHA)

Beşiktaş Katar'da

Beşiktaş Katar'da

Beşiktaş Katar'da

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