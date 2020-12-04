Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Fenerbahçe derbisinin yıldızı ilk 11'de yer almadı
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Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Fenerbahçe derbisinin yıldızı ilk 11'de yer almadı

04.12.2020 18:35 | Son Güncelleme: 04.12.2020 18:58
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Fenerbahçe derbisinin yıldızı ilk 11'de yer almadı

Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Vodafone Stadı'nda saat 19.30'da oynanacak maç öncesi siyah beyazlıların ilk 11'i belli oldu. Fenerbahçe derbisinde gol atıp etkili bir oyun sergileyen Necip Uysal, maça yedek kulübesinde başlayacak.

Son 2 haftada Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup ederek çıkışa geçen Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetiyor.

Siyah-beyazlılarda kart cezalısı Larin, sakatlığı bulunan Gökhan ve Ljajic ile koronavirüs tedavisi süren Hasic forma giyemeyecek. Cezaları tamamlanan Dorukhan ve Ersin ile koronavirüs karantinası sona eren Vida, karşılaşmada görev yapabilecek.

ROSIER CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Valentin Rosier, ceza sınırında. Fransız oyuncu maçta kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Kasımpaşa'da ise koronavirüs tedavisi süren Aytaç Kara mücadelede forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Atiba, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar.

KASIMPAŞA: Ramazan, Sadiku, Brecka, Hadergjonaj, Yusuf, Tirpan, Carius, Hajradinovic, Koita, Koomson, Hodzic.

Haber Yorumları (2)
KARA: BU MAÇ DERBİ DEĞİL Mİ BROLAR ?
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BJK: form tutarsa BEŞİKTAŞ kadrosu bu lige yeter şımarık adam yok kadroda bu 11 çok iyi
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500
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