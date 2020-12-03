Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk edecek
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Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk edecek

03.12.2020 09:33 | Son Güncelleme: 03.12.2020 09:33
Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk edecek

Beşiktaş, Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Beşiktaş, Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Vodafone Park'ta saat 19.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alper Çetin olacak.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren rakipleri Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup ederek üst üste 2 zorlu maçı kayıpsız atlatan Beşiktaş, bir haftayı bay geçmesine rağmen 16 puanla 4. sırada yer alıyor.

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Geride kalan 10 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Kasımpaşa da 15 puanla siyah-beyazlı rakibinin bir basamak gerisinde 5. sırada bulunuyor.

Larin cezalı

Beşiktaş'ın bu sezonki formda golcüsü Cyle Larin, yarın oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Kanadalı futbolcu, Kasımpaşa müsabakasında takımını yalnız bırakacak.

Larin'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Adem Ljajic ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle izolasyon sürecinde bulunan Ajdin Hasic de yarın oynanacak maçta görev yapamayacak.

Ersin Destanoğlu ve Dorukhan Toköz dönüyor

Gaziantep FK karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza alan kaleci Ersin Destanoğlu ve sarı kart cezası nedeniyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyen Dorukhan Toköz'ün cezaları sona erdi.

İki futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde Kasımpaşa müsabakasında forma giyebilecek. Ayrıca, Kovid-19 tedavisi sona eren ve takımla idmanlara başlayan Domagoj Vida da yarınki mücadelede forma verilmesi halinde görev alabilecek.

Rosier sınırda

Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Valentin Rosier, ceza sınırında.

Bu sezon Yukatel Denizlispor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe maçlarında sarı kart gören Rosier, yarınki karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa cezalı duruma düşüp, 12. haftada Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak mücadelede takımdaki yerini alamayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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