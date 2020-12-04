Beşiktaş - Kasımpaşa Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?
Süper Lig'de 11. haftanın maçları bugün başlıyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Beşiktaş - Kasımpaşa maçıdır. Peki Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?
Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Beşiktaş - Kasımpaşa maçıdır. Peki Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?
BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Beşiktaş - Kasımpaşa maçı 4 Aralık Cuma günü (bu akşam) saat 19:30 'da başlayacaktır.
BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?
Beşiktaş - Kasımpaşa maçı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacaktır.
BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Vodafone Park, İstanbul'da oynanacak.
BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?
BAHATTİN ŞİMŞEK(Hakem)
VOLKAN AHMET NARİNÇ(1. Yardımcı Hakem)
HAKAN YEMİŞKEN(2. Yardımcı Hakem)
ALPER ÇETİN(Dördüncü Hakem)
SEBAHATTİN ŞAHİN(Gözlemci)
EKREM İNCİ(Temsilci)
ATALAY BAHAR(Temsilci)
LEVENT AKYER(Temsilci)