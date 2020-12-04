Beşiktaş - Kasımpaşa Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Beşiktaş - Kasımpaşa Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

04.12.2020 10:30 | Son Güncelleme: 04.12.2020 10:35
Beşiktaş - Kasımpaşa Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

Süper Lig'de 11. haftanın maçları bugün başlıyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Beşiktaş - Kasımpaşa maçıdır. Peki Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Beşiktaş - Kasımpaşa maçıdır. Peki Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı 4 Aralık Cuma günü (bu akşam) saat 19:30 'da başlayacaktır.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacaktır.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Vodafone Park, İstanbul'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

BAHATTİN ŞİMŞEK(Hakem)

VOLKAN AHMET NARİNÇ(1. Yardımcı Hakem)

HAKAN YEMİŞKEN(2. Yardımcı Hakem)

ALPER ÇETİN(Dördüncü Hakem)

SEBAHATTİN ŞAHİN(Gözlemci)

EKREM İNCİ(Temsilci)

ATALAY BAHAR(Temsilci)

LEVENT AKYER(Temsilci)

İlgili Haberler

Sivasspor - Göztepe maçı hangi kanalda? Saat kaçta ne zaman başlayacak? Sivasspor - Göztepe maçı hakemleri kim?
Sivasspor - Göztepe maçı hangi kanalda? Saat kaçta ne zaman başlayacak? Sivasspor - Göztepe maçı hakemleri kim?
Maritimo - Benfica Portekiz Süper Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
Maritimo - Benfica Portekiz Süper Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
Leicester City - Fulham İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
Leicester City - Fulham İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Ali Babacan Muhsin Fahrizade Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Sezen Aksu Serdar Ortaç Demet Özdemir
Spor Samatta Fatih Terim Nacer Chadli Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ocak İzmir Şehit Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beşiktaş - Kasımpaşa Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 10:41:52. #1.14#
title