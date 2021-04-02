Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından gruplar halinde ayak tenisi oynadı.

İdman şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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