Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kadro oluşturmakta zorlanan Sergen Yalçın, Kasımpaşa ve Alanya maçları için yeni formüller hazırladı
Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından gruplar halinde ayak tenisi oynadı.
İdman şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan