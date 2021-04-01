Beşiktaş, Kasımpaşa Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü
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Beşiktaş, Kasımpaşa Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

Dugout - Haberler | Spor

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile 4 Nisan Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını 3 günlük iznin ardından sürdürdü.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile 4 Nisan Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını 3 günlük iznin ardından sürdürdü.

Beşiktaş, Kasımpaşa Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

Kaynak: Dugout

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