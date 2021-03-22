Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, ara vermeden hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Milli takım kamplarında yer alan oyuncuların katılmadığı idmanda, Fenerbahçe karşısında forma giyen futbolcular koşu ve açma germe hareketleri yaptı. Diğer futbolcular ise şut çalışmasıyla günü tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul