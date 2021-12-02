Beşiktaş, Kasımpaşa maçına hazır - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş, Kasımpaşa maçına hazır

AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Beşiktaş, Kasımpaşa maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanda, taktik programların yer aldığı uygulamalar üzerinde duruldu. Antrenman, tam sahada oynanan taktik maçla tamamlandı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa-Beşiktaş müsabakası, yarın saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray ilk kez tarih verdi! Sacha Boey haftalar sonra İstanbul'a dönüyor

Galatasaray ilk kez tarih verdi! Sacha Boey haftalar sonra İstanbul'a dönüyor

 Bu atamalar çok konuşulacak! 4 büyükler isyan açıklamalarını hazırladı bile

Bu atamalar çok konuşulacak! 4 büyükler isyan açıklamalarını hazırladı bile

 Beşiktaş, Ukrayna Ligi'nde fırtına gibi esen 1,89'luk forvetin peşine düştü! Leblebi gibi gol atıyor

Beşiktaş, Ukrayna Ligi'nde fırtına gibi esen 1,89'luk forvetin peşine düştü! Leblebi gibi gol atıyor

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
title