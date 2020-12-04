Beşiktaş - Kasımpaşa maçı izle! Beşiktaş - Kasımpaşa maçı kaç kaç?
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Beşiktaş - Kasımpaşa maçı izle! Beşiktaş - Kasımpaşa maçı kaç kaç?

04.12.2020 20:35 | Son Güncelleme: 04.12.2020 20:49
Beşiktaş - Kasımpaşa maçı izle! Beşiktaş - Kasımpaşa maçı kaç kaç?

Vodafone Stadı'nda saat 19.30'da başlayan Beşiktaş - Kasımpaşa maçı izle! Beşiktaş - Kasımpaşa maçı kaç kaç?

İlk yarısı biten ve büyük mücadelelere sahip karşılaşma Beşiktaş - Kasımpaşa maçı izle!Beşiktaş - Kasımpaşa maçı kaç kaç?

İŞTE İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Atiba, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar.

KASIMPAŞA: Ramazan, Sadiku, Brecka, Hadergjonaj, Yusuf, Tirpan, Carius, Hajradinovic, Koita, Koomson, Hodzic.

MAÇTAN DAKİKALAR

4' Dorukhan'ın pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Rosier için ofsayt bayrağı kalktı.

13' Mensah'ın müthiş ara pasında savunmadan seken top Aboubakar'ın önüne doğru düştü. Aboubakar vuruşunu yapmak üzereyken son anda araya giren savunma topu kornere yolladı.

14' Sol kanattan ceza alanına sokulan N'Kodou'nun çaprazdan müthiş şutunda kaleci Ramazan'ı geçen top direğin yanından auta çıktı

17' Ghezzal bu duran topta doğrudan kaleyi denedi ancak onun vuruşunda top farklı şekilde üstten auta gitti.

20' Ghezzal ceza alanına sokulurken kontrolüne almak istediği top Brecka'nın koluna çarptı. Hakem bu pozisyonu devam ettirirken Beşiktaşlı oyuncular penaltı bekledi.

22' Rıdvan'ın derinlemesine pasıyla sol kanattan son çizgiye doğru hareketlenen N'Koudou topu önüne almak isterken kalesini terk eden Ramazan açıyı iyi kapattı ve tehlikeyi önleyen isim oldu.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI İZLE!

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