Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor
Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 32. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Gedson Fernandes, Hatay karşısında stoper oynayarak kariyerinde bir ilke imza attı
Gedson Fernandes, Hatay karşısında stoper oynayarak kariyerinde bir ilke imza attı
Fenerbahçe'den kiralanan Frey, Waasland formasıyla 11. golüne ulaştı
Fenerbahçe'den kiralanan Frey, Waasland formasıyla 11. golüne ulaştı

Süper Lig'in 32. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmasıyla devam ettiği bildirildi. Antrenmanın taktik programının yer aldığı uygulamalar sonrası tam sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Ahmet Nur Çebi, idmanı izledi

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'nin antrenmanı izlediği belirtildi.

Çebi'nin idmanı, ikinci başkan Adnan Dalgakıran, asbaşkan Emre Kocadağ ve genel sekreter ve icra kurulu başkanı Ahmet Mesut Urgancılar ile takip ettiği ifade edildi.

Başkan Çebi'nin, teknik direktör Sergen Yalçın'a maçta başarılar dilediği, tedavilerine devam edilen Ajdin Hasic ile Bernard Mensah'a ise 'geçmiş olsun' dileğinde bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İhsan Yavuz Süleyman Soylu Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Dilan Çıtak Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Abdullah Avcı İsmail Kartal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 20:53:19. #1.14#
title