Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 32'nci haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.

Gedson Fernandes, Hatay karşısında stoper oynayarak kariyerinde bir ilke imza attı
Gedson Fernandes, Hatay karşısında stoper oynayarak kariyerinde bir ilke imza attı
Fenerbahçe'den kiralanan Frey, Waasland formasıyla 11. golüne ulaştı
Fenerbahçe'den kiralanan Frey, Waasland formasıyla 11. golüne ulaştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 32'nci haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar sonrası tam sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.


Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İhsan Yavuz Haydar Akar Ali İhsan Yavuz Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Burak Deniz Aleyna Tilki Caner Cindoruk Berrak Tüzünataç
Spor Cenk Tosun Metin Oktay Şenol Güneş Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 20:48:45. #1.16#
title