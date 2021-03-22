Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına milli oyuncularından yoksun başladı
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Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına milli oyuncularından yoksun başladı

22.03.2021 14:23 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:29
Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına milli oyuncularından yoksun başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Milli takımlarında bulunan futbolcuların yer almadığı idmanda, dünkü maçta oynayan futbolcular, koşu ve stretching çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise, ısınma koşularının ardından stretching ve şut çalışması yaparak günü tamamladı.Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına, yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.


Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına milli oyuncularından yoksun başladı
Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına milli oyuncularından yoksun başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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