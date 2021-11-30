Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 3 Aralık Cuma günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı geçekleştirilen antrenmanın salonda yapıldığı aktarıldı.

Futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışması yaptığı belirtildi.

Kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin antrenmanın bir bölümünü takip ettiği kaydedildi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.



Sizce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yola devam etmeli mi? — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

Koronavirüs nedeniyle ertelenen ve bu akşam 22.10'da yapılacak olan Ballon d'Or ödülünü sizce kim kazanacak? #BallonDor — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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