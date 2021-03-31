Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti
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Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti

Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile 4 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile 4 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların koşu, ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından minik kale maç oynadığı bildirildi.

Antrenmanın yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı belirtildi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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