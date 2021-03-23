Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti
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Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti

23.03.2021 14:43 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:05
Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah salonda yaptığı çalışmayla devam etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah salonda yaptığı çalışmayla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, denge ve kuvvet çalışmasıydı. İdman, ısınma ve stretching çalışması ile başladı. Futbolcular, istasyonlarda denge ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, stretching çalışmasıyla sona erdi. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.

(İHA)

Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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