Beşiktaş, Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü
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Beşiktaş, Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü

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Beşiktaş, Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Minyatür kale maç ve dayanıklılık koşuları yapıldı. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamladı.

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek. - İSTANBUL

Beşiktaş, Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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