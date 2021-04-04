Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında son 7 maçta da gol yedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında son 7 maçta da gol yedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında son 7 maçta da gol yedi

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0 mağlup olan Beşiktaş, rakibiyle deplasmanda oynadığı son 7 maçta da gol yedi.

Bir tek kaleye geçmediği kaldı! Necip Uysal, Kasımpaşa maçına sağ bek pozisyonunda başladı
Bir tek kaleye geçmediği kaldı! Necip Uysal, Kasımpaşa maçına sağ bek pozisyonunda başladı
Düşme potasında yüzler güldü! Başakşehir, Gençlerbirliği ve Ankaragücü haftayı kayıpsız geçti
Düşme potasında yüzler güldü! Başakşehir, Gençlerbirliği ve Ankaragücü haftayı kayıpsız geçti

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0 mağlup olan Beşiktaş, rakibiyle deplasmanda oynadığı son 7 maçta da gol yedi.

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelen Beşiktaş, 19. dakikada Aytaç Kara'nın ceza sahası dışından attığı golle 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla ligde 8 maç aradan sonra mağlup olan Sergen Yalçın'ın ekibi, Kasımpaşa deplasmanında çıktığı bir maçta da kalesinde gol gördü. Bu sahada çıktığı son 7 maçta da kalesinde gol gören siyah-beyazlılar, toplamda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Beşiktaş 11 Şubat 2014 tarihinde oynanan mücadelede 3-0 kazanırken, o tarihten bugüne oynanan bütün deplasman maçlarında kalesinde gol gördü.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında son 7 maçta da gol yedi
Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında son 7 maçta da gol yedi
Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında son 7 maçta da gol yedi
Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında son 7 maçta da gol yedi
Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında son 7 maçta da gol yedi
Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında son 7 maçta da gol yedi
Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında son 7 maçta da gol yedi
Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında son 7 maçta da gol yedi
Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında son 7 maçta da gol yedi
Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında son 7 maçta da gol yedi
Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında son 7 maçta da gol yedi
Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında son 7 maçta da gol yedi
Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında son 7 maçta da gol yedi
Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında son 7 maçta da gol yedi
Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında son 7 maçta da gol yedi
Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında son 7 maçta da gol yedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Fahrettin Koca Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Dilan Çıtak Bahar Candan Demet Akalın Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Ersun Yanal Şenol Güneş Burak Yılmaz Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Fatih Terim Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında son 7 maçta da gol yedi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 21:09:23. #1.14#
title