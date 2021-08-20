Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz'ı Ümraniyespor'a kiraladı
Beşiktaş, genç futbolcusu Kartal Kayra Yılmaz'ı TFF 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor'a kiraladı.
Beşiktaş, genç futbolcusu Kartal Kayra Yılmaz'ı TFF 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor'a kiraladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada genç orta saha oyuncusunun Bereket Sigorta Ümraniyespor'a geçici transfer olduğu belirtilerek, "Kartal Kayra Yılmaz'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan