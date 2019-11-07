Beşiktaş karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4'üncü hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Braga ile karşılaşacak.

07.11.2019 21:52 | Son Güncelleme: 07.11.2019 21:52
Beşiktaş karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4'üncü hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Braga ile karşılaşacak. Estadio AXA Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak olan mücadelede Litvanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Gediminas Mazeika düdük çalacak. Mazeika'nın yardımcılıklarını, Vytautas Simkus ile Vytenis Kazlauskas üstlenecek. 

İki takımın 11'leri şu şekilde:

BRAGA: Eduardo - Esgaio, Bruno Viana, Wallace, Sequeira, Palhinha, Fransergio, Andre Horta, Galeno, Ricardo Horta, Paulinho.

BEŞİKTAŞ: Karius - Caner, Roco, Vida, Necip, Oğuzhan, Kartal, Lens, Boyd, Umut, Güven


Kaynak: DHA
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