Beşiktaş, Karius'un Sözleşmesine '25 Milyon Euroya Serbest Kalır' Maddesi Koydurttu

Beşiktaş'ın iki yıllığına Liverpool'dan kiraladığı Loris Karius ile yapılan sözleşmeye ise '25 milyon euroya serbest kalır' maddesi koydurttu.

Siyah-beyazlılar Alman kaleci için İngiliz ekibine ilk yıl 1 milyon, ikinci yıl da 1.5 milyon euro ödeyecek. Beşiktaş, ayrıca Lens örneğinde olduğu gibi anlaşmaya göre iki yıl sonunda Karius'un bonservisini 8 milyon euroya almak zorunda.

KARİUS'UN YILLIK MAAŞI BELLİ OLDU

Tecrübeli file bekçisi Karius'un yıllık maaşının bonuslarla birlikte 1.7 milyon euro olduğu ortaya çıktı.