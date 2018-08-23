Beşiktaş, Karius'un Sözleşmesine '25 Milyon Euroya Serbest Kalır' Maddesi Koydurttu
Beşiktaş, iki yıl sonunda bonservisini 8 milyon euro karşılığında almak zorunda olduğu Karius'un sözleşmesine '25 milyon euroya serbest kalır' maddesi koydurttu.
Beşiktaş'ın iki yıllığına Liverpool'dan kiraladığı Loris Karius ile yapılan sözleşmeye ise '25 milyon euroya serbest kalır' maddesi koydurttu.
Siyah-beyazlılar Alman kaleci için İngiliz ekibine ilk yıl 1 milyon, ikinci yıl da 1.5 milyon euro ödeyecek. Beşiktaş, ayrıca Lens örneğinde olduğu gibi anlaşmaya göre iki yıl sonunda Karius'un bonservisini 8 milyon euroya almak zorunda.
KARİUS'UN YILLIK MAAŞI BELLİ OLDU
Tecrübeli file bekçisi Karius'un yıllık maaşının bonuslarla birlikte 1.7 milyon euro olduğu ortaya çıktı.
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