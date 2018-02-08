Beşiktaş, Kardemir Karabükspor Maçının Hazırlıklarına Devam Etti - Hd

Beşiktaş, Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarına devam etti

Ali DANAŞ - İSTANBUL DHA

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde zaman zaman yağmur altında yapılan idman 1.5 saat sürdü.

Uzun bir aradan sonra tam kadro yapılan idmanda futbolcuların oldukça hırslı olduğu görüldü. Takım toplantısının ardından ısınma koşuları yapan futbolcular, 5'e 2 çalışması ile antrenmana devam etti. İkinci bölümde taktik programa geçen Güneş, özellikle tek pas üzerinde durdu. Antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Beşiktaş hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenman ile tamamlayacak ve Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girecek.