Beşiktaş- Karagümrük maçı ne zaman? Beşiktaş- Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Şampiyonluk yolunda yaşanacak kritik mücadelede Beşiktaş ve Karagümrük karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yolunda ilerleyen Beşiktaş, bu akşamki rakibi Karagümrük ile mücadelesinden galibiyetle ayrılırsa 3 puan daha alabilecek. Heyecanla beklenen karşılaşmaya dair araştırmalar yapılıyor. Peki, Beşiktaş- Karagümrük maçı ne zaman? Beşiktaş- Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!