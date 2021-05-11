Beşiktaş- Karagümrük maçı ne zaman? Beşiktaş- Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!
Şampiyonluk yolunda yaşanacak kritik mücadelede Beşiktaş ve Karagümrük karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yolunda ilerleyen Beşiktaş, bu akşamki rakibi Karagümrük ile mücadelesinden galibiyetle ayrılırsa 3 puan daha alabilecek. Heyecanla beklenen karşılaşmaya dair araştırmalar yapılıyor. Peki, Beşiktaş- Karagümrük maçı ne zaman? Beşiktaş- Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!
Şampiyonluk yolunda yaşanacak kritik mücadelede Beşiktaş ve Karagümrük karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yolunda ilerleyen Beşiktaş, bu akşamki rakibi Karagümrük ile mücadelesinden galibiyetle ayrılırsa 3 puan daha alabilecek. Heyecanla beklenen karşılaşmaya dair araştırmalar yapılıyor. Peki, Beşiktaş- Karagümrük maçı ne zaman? Beşiktaş- Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!
BEŞİKTAŞ- KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?
Heyecanla beklenen Beşiktaş- Karagümrük karşılaşması 11 Mayıs (bu akşam) akşamı yaşanacak.
BEŞİKTAŞ- KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Şampiyonluk yolunda yaşanacak kritik mücadele 11 Mayıs (bu akşam) saat 20.30'ta BeIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER !
BEŞİKTAŞ
- Welinton
- N'Koudou
- Larin
- Ersin
- Rosier
- Souza
- Dorukhan
- Vida,
- N'Sakala
- Ljajiç
- Ghezzal
KARAGÜMRÜK
- Koray
- Viviano
- Balkovec
- Roco
- Biglia
- Zukanovic
- Borini
- Ndao
- Castro
- Lens
- Bertolacci