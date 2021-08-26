Beşiktaş, Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürüyor
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Beşiktaş, Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, dinlenme ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından 5'e 2 çalışması ve gruplar halinde oynanan ayak tenisi maçları ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını, yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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