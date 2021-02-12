Beşiktaş kar yağışına hazır
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Beşiktaş kar yağışına hazır

12.02.2021 16:16 | Son Güncelleme: 12.02.2021 16:19
Beşiktaş kar yağışına hazır

Beşiktaş Belediyesi yaşanacak olumsuz hava koşulları sebebiyle gerekli bütün önlemleri alarak komşularını uyardı.

Beşiktaş Belediyesi yaşanacak olumsuz hava koşulları sebebiyle gerekli bütün önlemleri alarak komşularını uyardı. Belediye tarafından yapılan açıklamada "Beklenen yoğun yağış sebebiyle yaşanabilecek her türlü olumsuzlukta Çözüm Merkezi hattımız üzerinden bize 7/24 ulaşabilirsiniz" ifadeleri yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde yetkililer tarafından yapılan İstanbul'un soğuk, fırtınalı ve kar yağışlı bir havanın etkisine gireceği uyarısının ardından Beşiktaş Belediyesi ekipleri de teyakkuza geçerek gerekli tüm önlemleri aldı. Alınan önlemler kapsamında Beşiktaş Belediyesi, 24 adet kepçe,  1 adet greyder, 12 adet kar küreme ve tuzlama aracı,  14 adet kamyonet elle tuzlama aracı, 2 adet sepetli araç, 2 adet çekici kurtarıcı araç ve 300 kişilik karla mücadele ekibiyle, komşularının herhangi bir mağduriyet yaşamaması için hazır beklemekte. Hava şartlarının daha ağır seyretmesi halinde de Beşiktaş Belediyesi bu önlemleri daha da güçlendirecek.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımızın Beşiktaş'ta olumsuzluk yaşamaması için alanında uzman ekiplerimiz hazır. Komşularımız taleplerini iletmek ve anında hizmet alabilmek için 444 44 55 Çözüm Merkezi'ni 7/24 arayabilirler." dedi.


Beşiktaş kar yağışına hazır
Beşiktaş kar yağışına hazır
Beşiktaş kar yağışına hazır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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