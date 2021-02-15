Beşiktaş, Kar Yağışı Altında Gençlerbirliği Hazırlıklarını Tamamladı
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Beşiktaş, Kar Yağışı Altında Gençlerbirliği Hazırlıklarını Tamamladı

15.02.2021 11:14 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:18

Siyah-beyazlı takımın BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yoğun kar yağış altında gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra pas ve dar alanda top kontrolü çalışmaları yaptı. İdman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı takımın BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yoğun kar yağış altında gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra pas ve dar alanda top kontrolü çalışmaları yaptı. İdman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, Kar Yağışı Altında Gençlerbirliği Hazırlıklarını Tamamladı

Kaynak: Dugout

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