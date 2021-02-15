Beşiktaş, Kar Yağışı Altında Gençlerbirliği Hazırlıklarını Tamamladı

Siyah-beyazlı takımın BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yoğun kar yağış altında gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra pas ve dar alanda top kontrolü çalışmaları yaptı. İdman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.