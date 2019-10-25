Beşiktaş, Kalkavan'ın yönettiği maçlarda Galatasaray'a karşı 2-1 üstün

25.10.2019 13:10

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan, daha önce iki takım arasında oynanan 1'i Süper Kupa, 2'si Süper Lig olmak üzere toplam 3 maçta görev almıştı.

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, 27 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak mücadelede sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. İki takım için de büyük önem taşıyan bu zorlu bu müsabakanın hakemi ise Mete Kalkavan oldu. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Cüneyt Çakır'ın Video Yardımcı Hakem (VAR) olacağı maçın AVAR koltuğunda da Özgüç Türkalp ile Bahattin Duran oturacak.

4. KEZ DERBİDE

FIFA kokartlı hakem, daha önce 3 defa Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan maçlarda görev aldı. 40 yaşındaki hakem, bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılara 9, siyah-beyazlılara da 8 sarı kart çıkardı. Kalkavan, kırmızı kartına ise başvurmadı.

Mete Kalkavan, iki ekip arasındaki ilk maçına 2015-2016 sezonunun 15. haftasında Beşiktaş'ın evinde Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği mücadeleyle çıktı. Aynı sezonunun 32. haftasında sarı-kırmızılıların sahasında siyah-beyazlılara 1-0 kaybettiği müsabakada da Kalkavan düdük çalmıştı.

2016-2017 sezonunun Süper Kupa galibinin belirleneceği maçta Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. 13 Ağustos 2016 tarihinde oynanan karşılaşmayı yöneten isim yine Mete Kalkavan'dı. Aslan, penaltılar sonucu rakibini 4-1 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

BU SEZON 7 MAÇTA GÖREV ALDI

Tecrübeli hakem, 2019-2020 sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından 7 maça atandı. Söz konusu müsabakaların 5'inde VAR hizmeti veren Kalkavan, 2 karşılaşmada da hakem olarak sahaya çıktı.

Mete Kalkavan, bu sezon Galatasaray'ın evinde Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta düdük çalmış, Malatyaspor deplasmanından yine aynı skorla bir puanla ayrıldığı karşılaşmada da Video Yardımcı Hakem'lik görevini üstlenmişti.

FIFA kokartlı Kalkavan, yeni sezondaki ilk Beşiktaş maçına ise pazar günkü derbiyle çıkacak.

(Uygar Aydın/İHA)

Kaynak: İHA