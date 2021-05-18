Beşiktaş kafilesine taşlı saldırı
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Beşiktaş kafilesine taşlı saldırı

Beşiktaş kafilesine taşlı saldırı
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

İZMİR'deki Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport-TAV Antalyaspor'la karşılaşan Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın takım otobüsüne taşlı saldırıda bulunuldu.

İZMİR'deki Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport-TAV Antalyaspor'la karşılaşan Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın takım otobüsüne taşlı saldırıda bulunuldu. Karşılaşma için finalin oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'na polis eskortuyla hareket eden siyah-beyazlıların kafile otobüsüne Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan geçerken bir grup Göztepe taraftarı taşlarla saldırdı. Beşiktaş takım otobüsünün arka kaportasında hasar meydana gelirken, yöneticilerin ailelerini taşıyan kafilenin diğer otobüsünün ise camı kırıldı. Beşiktaşlı futbolcular olay anında panik yaşadı. Olayı takım otobüsünden görüntüleyen Beşiktaş kurmayları, finalin Futbol Federasyonu temsilcisine görüntüleri vererek şikayetçi oldu. Maç öncesi stat çevresinde Göztepe taraftarlarıyla Beşiktaşlılar arasında da kavgalar çıktı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ülkemizde 1 yıldır maçlar seyircisiz oynanırken, finale iki takımın 250'şer taraftarı alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Saldırı anından görüntüler

Beşiktaş otobüsünün görüntüsü


Beşiktaş kafilesine taşlı saldırı
Beşiktaş kafilesine taşlı saldırı
Beşiktaş kafilesine taşlı saldırı
Beşiktaş kafilesine taşlı saldırı
Beşiktaş kafilesine taşlı saldırı
Beşiktaş kafilesine taşlı saldırı
Beşiktaş kafilesine taşlı saldırı
Beşiktaş kafilesine taşlı saldırı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Bir anda ortaya çıkıp Beşiktaş kafilesine taşlarla saldırdılar
Kimse ne olduğunu anlayamadı! Bir anda ortaya çıkıp Beşiktaş kafilesine taşlarla saldırdılar
Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının ikinci yarısı başladı.
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