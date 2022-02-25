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Beşiktaş kafilesine kar ve sis engeli

AA, Halife Yalçınkaya - Spor
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş kafilesi Sivas'ta ki olumsuz hava koşulları nedeniyle kente gelemedi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş kafilesi Sivas'ta ki olumsuz hava koşulları nedeniyle kente gelemedi.

Karşılaşma için saat 17.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Sivas'a gelmesi beklenen Beşiktaş kafilesi Nuri Demirağ Havalimanı'ndaki yoğun sis ve kar yağışı dolayısıyla şehre gelemedi.

Beşiktaş kafilesini taşıyacak uçağın ilerleyen saatlerde Nuri Demirağ Havalimanı'ndaki hava şartlarının düzelmesi halinde Sivas'a hareket etmesi bekleniyor.

Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın saat 19.00'da Bahçeşehir Koleji Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Beşiktaş kafilesine kar ve sis engeli

Beşiktaş kafilesine kar ve sis engeli

Beşiktaş kafilesine kar ve sis engeli

Beşiktaş kafilesine kar ve sis engeli

AA / Halife Yalçınkaya - Spor

Spor Toto Süper Lig, Beşiktaş, Sivas, kar, Spor, Haberler

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