Beşiktaş kafilesi, Trabzon'a geldi
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Beşiktaş kafilesi, Trabzon'a geldi

Beşiktaş kafilesi, Trabzon'a geldi
Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Spor

Beşiktaş, Süper Lig'in 38. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maç için Trabzon'a geldi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 38. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maç için Trabzon'a geldi.

Özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen Beşiktaş kafilesi, kara yoluyla Rize'ye gitti.

Beşiktaş kafilesinde, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Cyle Larin, Rachid Ghezzal ve Gökhan Töre yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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